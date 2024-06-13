Назван деликатес, который становится все более популярным у россиян РБК: в России вырос спрос на деликатесного моллюска трубача

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В России наблюдается повышение спроса на моллюска трубача, который добывается в Охотском море и считается деликатесом, рассказали эксперты в беседе с РБК. Отмечается, что раньше большая часть продукции экспортировалась за рубеж, но в этом году на внутренний рынок пошло уже порядка 30% вылова.

По словам гендиректора «Тихрыбкома Магаданских Морепродуктов» Вадима Ермолаева, еще в прошлом году за границу вывозилось около 85% трубача, однако баланс начал смещаться в сторону российского рынка в начале 2024 года. Особенно динамика продаж мяса моллюска увеличилась за последние четыре месяца.

Как отметил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, во всем мире трубач пользуется большой популярностью уже давно, тогда как россияне распробовали продукт лишь недавно. Добываемые в Охотском море моллюски крупнее собратьев из других акваторий, поэтому их применяют для приготовления более широкой линейки блюд, включая закуски, салаты и горячие блюда, отметил эксперт.

Росту поставок на внутренний рынок способствовало увеличение спроса, в первую очередь в ресторанном секторе. Этому предшествовала серьезная работа рыбопромышленных компаний с поварским сообществом над созданием культуры потребления деликатеса внутри страны, — сказал Зверев.

Другой причиной роста спроса на трубача стала его цена, сопоставимая со стоимостью креветки. За счет стабильного вылова цены на моллюска не только сдерживаются, но даже снижаются, в частности, с мая 2023-го по май 2024 года свежемороженый и замороженный трубач подешевел примерно на 17%, сказано в материале.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал, что при умеренном употреблении кальмары становятся очень полезным продуктом и для мужчин, и для женщин, и для детей. По его словам, данный моллюск богат витаминами группы B, «легким» белком, а также цинком, медью, селеном и магнием.