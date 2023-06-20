Назван цвет посуды, который поможет сбросить лишний вес Психолог Хвингия: использование посуды серого цвета поможет сбросить лишний вес

Фото: Volker Bartels / dpa / Global Look Press

Психолог Ирина Хвингия рассказала радио Sputnik, что для похудения необходимо использовать посуду серого цвета. Эксперт пояснила, что серый цвет ассоциируется с несвежей едой. По этой причине, продолжила психолог, человек на подсознательном уровне начинает потреблять меньше пищи.

Серый цвет может помочь тем, кто хочет меньше есть и похудеть, так как серая тарелка ассоциируется с несвежей едой, — сказала Хвингия.

Специалист добавила, что красный цвет наоборот повышает аппетит. По ее словам, заведения общепита используют «этот трюк» не только в посуде, но и в интерьере, чтобы посетители заказывали больше еды.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что на завтрак следует употреблять чай, так как напиток является источником катехина, танина и антиоксидантов, которые оказывают благоприятное воздействие на организм. Эксперт добавила, что в зеленом чае содержится L-теанин, который стимулирует умственную деятельность. Она предостерегла от потребления кофе на завтрак. Специалист также порекомендовала на завтрак употреблять сыр вместо колбасы.