Назван человек, из-за которого под Винницей расстреляли полицейских Генерал Липовой: раздача Зеленским оружия довела Украину до расстрела полиции

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В расстреле украинских полицейских под Винницей виноват президент страны Владимир Зеленский, заявил NEWS.ru генерал-майор авиации Сергей Липовой. По словам эксперта, в начале конфликта Зеленский раздал большое количество оружия населению.

Помните, как в начале боевых действий на Украине Зеленский начал вагонами, без контроля, раздавать оружие гражданскому населению? Сейчас примерно на руках у жителей этой страны до миллиона единиц огнестрела. Зеленский просто взял и раздал оружие всем подряд для защиты от мнимой угрозы. Сейчас это оружие всплыло, оказалось в руках бандитских группировок, — заявил генерал.

Липовой сообщил, что перестрелок, разборок станет больше. Кроме того, никто не контролирует поставки огнестрельного оружия из стран НАТО, уверен генерал. По его словам, оно может оказаться в руках как гражданского населения, так и членов преступных сообществ.

Сегодня в Винницкой области двое мужчин открыли огонь по полицейским, остановившим их для проверки, один сотрудник убит. По данным СМИ, нападавшие — отец и сын из 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее житель российского села Амурзет ранил двух полицейских из гладкоствольного ружья, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что патрульные получили сигнал о хулиганстве и выехали по указанному адресу, после чего злоумышленник переключил свое внимание на них. В результате происшествия стрелявший погиб.