Назван быстрый способ накачать пресс с помощью полотенца Men Today: упражнение лежа с полотенцем под поясницей поможет накачать пресс

Существует не сложное, но эффективное упражнение, которое поможет накачать пресс, передает Men Today. По данным издания, это упражнение делается лежа со скрученным полотенцем под поясницей.

Как утверждают авторы материала, достаточно делать упражнение пять минут в день, чтобы появился эффект. Для того, чтобы выполнить его, необходимо лечь, согнуть ноги и локти под углом 90 градусов, а под поясницу положить свернутое полотенце.

Далее необходимо, чтобы мизинцы обеих рук соприкоснулись, при этом ладони должны быть обращены к земле, а пальцы ног направлены внутрь, пока они не встретятся. После этого нужно расслабиться и полежать в таком положении пять минут.

Авторы статьи утверждают, что тренировку нужно повторять раз в сутки в течение 10 дней, тогда эффект будет более заметен. Уточняется, что упражнение воздействует на прямую мышцу живота, но также затрагивает внутренние и внешние косые мышцы, отвечающие за вращение и сгибание туловища.

Ранее косметолог Андрей Касьянов рассказал, что работа над осанкой и положением головы может помочь избавиться от второго подбородка. Также, по его словам, поспособствовать этому могут некоторые косметологические процедуры.