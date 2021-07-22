Названы смягчающие боль от артрита продукты

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При остеоартрите— хроническом воспалении суставов — показаны обезболивающие и специальные упражнения. Но также может помочь диета. Об этом рассказали эксперты Американской организации пенсионеров (AARP).

Лосось содержит жирные кислоты омега-3 и снижает воспаление. Его рекомендует употреблять и Американская кардиологическая ассоциация — два раза в неделю. Заменить рыбу можно семенами чиа.

Оливковое масло первого отжима тоже помогает снизить воспаление. И в нём содержится вещество, действующее аналогично нестероидным противовоспалительным препаратам.

В вишне, малине и чернике есть антоцианы и антиоксиданты, они полезны для снятия болей. Также исследования показывают , что чеснок способен снизить риск проявления остеоартрита тазобедренного сустава.

Шпинат и капуста содержат витамин К, необходимый для здоровых хрящей. Некоторые учёные считают, что витамин К предотвращает кальцификацию (затвердевание).

Ранее президент бойцовской организации UFC Дэйна Уайт рассказал, что у бойца ММА Конора Макгрегора хронический артрит лодыжек и с этим связана его травма в последнем бою.