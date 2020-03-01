https://static.news.ru/photo/14c18a1a-5bc5-11ea-bece-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В инфекционной больнице Севастополя, которую самовольно покинула пациентка, обвинили женщину в хулиганстве. Главврач медицинского учреждения Инга Матяж утверждает, что беглянка «вела себя не совсем культурно», оскорбляла сотрудников и разбила стекло в боксе, где находилась на карантине из-за проверки на наличие коронавируса.

По ее словам, эта информация передана в правоохранительные органы.

При этом вопрос о том, как сбежала пациентка, пока остаётся без ответа: камер видеонаблюдения в больнице нет, передаёт «Интерфакс».

Женщина была направлена в больницу на 14-дневный карантин после возвращения из Китая. Матяж уточнила, что накануне побега её состояние было удовлетворительным. За первые дни обследования диагноз «коронавирус» у женщины лабораторно подтвержден не был.

До побега, как писал NEWS.ru, пациентка рассказывала своим соседкам по палате, что собирается в Ростовскую область.