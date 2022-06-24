«Назло соседу»: Бутина о «белом» списке артистов из РФ на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Бутина

Киев продолжает реализацию проекта «Антироссия», в рамках которого по принципу «назло соседу» появился «белый» список российских артистов, которые мало чего полезного сделали для Украины, но при этом не угрожают нацбезопасности страны и могут свободно выступать и продвигать свое творчество на украинских площадках, заявила в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Мария Бутина. Она подчеркнула, что такие артисты, несмотря на негативные высказывания в адрес спецоперации, не нанесли ущерба репутации ВС РФ, так как действия российской армии по-прежнему пользуются «мощной поддержкой».

Судя по всему, это очередная символическая акция по принципу «назло соседу» — в Киеве все еще продолжают строить проект «Антироссия». Что ж, нам только приятно, что целые государства в своей политике отталкиваются от нас и видят в нас эталон, нулевой меридиан своей политики. Это лишнее подтверждение тому, что наша спецоперация оправдана и в полной мере обоснована, — сказала Бутина.

Депутат усомнилась, что инициатива с «белым» списком положительно отразится на жизни украинцев, а россияне и подавно «не почувствуют никаких изменений», считает Бутина. Поэтому она считает неразумным лишать госнаград и гражданства российских звезд, попавших в «белый» список. Политик подчеркнула, что такие решения принимаются строго в соответствии с нормативными документами, а не исходя из «чувств и обид».

При этом Бутина рекомендовала российским артистам, которые ищут, «где вкуснее накормят и больше предложат», не забывать, что «на 30 сребреников не разгуляешься» при текущей инфляции в странах Запада.

Мы ярлыки не вешаем и позорное клеймо на лбу никому не выжигаем. Право артистов на выражение своего мнения — это их законное право. Но в то же время начатая спецоперация прекрасно показала, кто действительно верит в Россию, а кто ищет, где вкуснее накормят и больше предложат, — заявила Бутина.

Ранее замминистра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко рассказал, что в стране появится «белый» список российских исполнителей, чья музыка останется в украинском эфире. По его словам, в него войдут те исполнители, кто поддержал Украину и выступил против российской спецоперации.