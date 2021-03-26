«Нажили врагов»: как силовики ищут в Удмуртии «экстремистское сообщество»

На днях депутат Европарламента Мигель Урбан обратился к постоянному представителю РФ при Евросоюзе Владимиру Чижову по поводу преследований активистки «Российского социалистического движения» (РСД, левая политическая организация, существующая с 2011 года) 20-летней Анастасии Понькиной из Удмуртии. Силовики завели на неё уголовное дело по статье о хулиганстве, совершённом по мотивам политической ненависти, по которому девушке грозит до пяти лет колонии. Оперативники из местного Центра противодействия экстремизму недавно провели обыски в ижевском отделении РСД, а также дома у фигурантки. Её также решили допросить в рамках некоего нового уголовного дела об «организации экстремистского сообщества». NEWS.ru выяснил, как леворадикальная организация в отдельном российском субъекте заняла лидирующие позиции в протестном движении, фактически оттеснив на вторые роли местных сторонников Навального и КПРФ. После этого на местное отделение РСД посыпались сначала административные, а ближе к выборам в Госдуму и уголовные статьи.

Дошло до Евросоюза

Представитель партии «Антикапиталистические левые» в Европарламенте Мигель Урбан в обращении к Чижову выразил крайнюю озабоченность «новостью об уголовном деле против 20-летней левой активистки Анастасии Понькиной».

Мигель Урбан Российское социалистическое движение (РСД)/vk.com

Её обвиняют в участии в протесте 23 января и перекрытии одной из улиц. Ей грозит пять лет тюремного заключения, это беспрецедентно жестокое наказание. Меня как представителя левых сил крайне беспокоит растущая практика уголовного преследования левых активистов в России, и я прошу вас донести это беспокойство до властей вашей страны, — говорится в обращении парламентария.

Уголовное дело в отношении Понькиной полиция завела по п. «б», ч. 1. ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершённое по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». По версии следствия, девушка «увлекла своим примером и вывела на проезжую часть» одной из улиц Ижевска жителей города во время запрещённой властями протестной акции 23 января. На ней активистка присутствовала также как представительница канала Rusnews и вела трансляцию.

Анастасия Понькина anticapitalist.ru

Как писали СМИ, 23 января в несанкционированном шествии приняли участие около тысячи человек. Сначала они собрались на центральной площади города, после чего двинулись по тротуару улицы Пушкина, а потом по проезжей части. В тот день были задержаны 10 человек, в том числе и Понькина, которую в итоге приговорили к 60 часам обязательных работ по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП за якобы «участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлёкших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры». Когда 12 марта Анастасия обжаловала данное решение суда в порядке апелляции, ей предъявили документ о прекращении административного дела в связи с заведением уголовного производства.

24 марта соратники Понькиной заявили, что у неё дома силовики провели обыск, изъяв ноутбук и флешки. Тогда же на сайте РСД сообщалось , что помимо дела о «политическом хулиганстве», девушку собираются допросить и по статье 282.1 УК РФ «организация экстремистского сообщества».

В тот же день силовики, среди которых был сотрудник местного Центра по противодействию экстремизму Вадим Давков, устроили обыск в штабе ижевского отделения РСД. Из помещения были изъяты атрибутика движения, агитационные материалы и оргтехника.

anticapitalist.ru

Полиция мстит активистам за протесты 23 января и ищет мифическое «экстремистское сообщество» по наводке компании АССО-строй. Государство боится падения рейтингов «Единой России» и президента. А глава Удмуртии Александр Бречалов, вогнавший бюджет республики в дефицит, переживает за своё кресло, опасаясь разделить судьбу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. И вместе они пытаются запугать социалистов и всех активных граждан, — заявили в ижевском отделении РСД.

Понькина незадолго до обыска обнародовала в соцсетях видеообращение, в котором поблагодарила единомышленников за поддержку и финансовую помощь для оплаты юриста.

Совсем недавно в Нижнем Новгороде я выходила на одиночные пикеты против политических репрессий, за освобождение политических заключённых, а теперь сама оказалась под ударом этого репрессивного аппарата под названием «власть». Очевидно, что моё дело будет показательным для других, — считает Понькина.

В нише Навального

Как рассказал NEWS.ru один из лидеров РСД в Удмуртии Дмитрий Морозов, преследование Понькиной и других социалистов происходит из-за того, что в республике их движение фактически вытеснило на вторые роли штаб оппозиционера Алексея Навального и даже КПРФ. Подобное происходит уже давно, но с каждым годом степень нажима на левых радикалов со стороны местных властей только растёт.

Давление на РСД в Удмуртии началось давно. Примерно с 2017 года оно ограничивалось вызовами в центр «Э», в 2018-м пошли первые наказания — я получал исправительные работы, к нам по домам начали ездить сотрудники полиции, нас начали по-серьёзному теснить. В 2019–2020 годах нас уже ловили на улице без объяснения причин, пытались ворваться к нам домой, пытались отмычкой открыть дверь, нас неоднократно арестовывали, начали насылать на нас провокаторов, сотрудники центра «Э» постоянно пытаются «провести беседы», звонят в места работы и учёбы, родителям активистов, как только могут. Дмитрий Морозов активист Российского социалистического движения активист Российского социалистического движения

По словам Морозова, это происходит потому, что РСД является главной оппозиционной структурой города, по крайней мере, по локальным вопросам.

Практически все крупные протесты последних лет, какие были в Удмуртии, либо возглавлялись РСД, либо не проходили без активного участия организации, — сказал он.

С Морозовым согласен московский соратник по движению, литератор и музыкант Кирилл Медведев. По его словам, в Ижевске «идёт постоянный процесс взаимодействия между РСД и штабом Навального, включающий и общие акции, и дебаты, и взаимопомощь, и раздоры, и здоровую конкуренцию за протестный актив».

РСД, естественно, всё время подчёркивает свою левую идентичность и программные различия с «навальнистами», но тактически мы полностью за такое взаимодействие. Оно помогает оформляться левому крылу протеста, а в каких-то случаях и действительно выходить на первый план. Кирилл Медведев политический активист, поэт, лидер группы «Аркадий Коц» политический активист, поэт, лидер группы «Аркадий Коц»

Морозов, в свою очередь, напомнил, что РСД в республике имеет отношение к протестам как общероссийского, так и локального масштаба. Например, Понькина координировала ижевский штаб кампании против поправок в Конституцию РФ. К тому же девушка инициировала кампанию #homeпикет, призвав во время карантина выкладывать фотографии с плакатами в поддержку медработников и за более эффективную борьбу государства с пандемией COVID-19. Ещё она возглавляла предвыборный штаб Морозова, когда осенью 2020 года он баллотировался на выборах в ижевскую гордуму.

Анастасия Понькина/vk.com

Активистка и её организация участвовали в движении против «завода смерти» в городе Камбарка. Речь идёт о перепрофилировании бывшего предприятия по уничтожению химического оружия в комплекс по переработке отходов I–II классов опасности, что вызывает опасения у жителей региона.

Также ижевские левые активисты участвовали в борьбе против уничтожения лесного массива, через который упомянутая выше строительная компания «АССО-строй» собирается проложить дорогу к кварталу своих домов. В ноябре 2020 года застройщик начал вырубку деревьев под трассу, спилив 240 сосен. Местные жители выступили против, представители застройщика устраивали с ними потасовку.

Также горожане записали видеообращение, предложив проложить дорогу в другом месте и без ущерба зелёной зоне. Вскоре силовики сочли, что люди устроили неразрешённую акцию и задержали одну из активисток Наталью Кочкину, которую в конце 2020 года оштрафовали . Активисты РСД, в свою очередь, участвовали в перекрытии строящейся дороги через лес.

Этим РСД в республике нажило очень много врагов, в том числе в лице полиции и компаний-застройщиков. Сейчас они объединились, чтобы нас, наконец, сломить, потому что, как выяснилось, проверка по ст. 282.1 УК прошла по запросу застройщика, с которым мы очень долго сражались за лес и подпортили ему репутацию. Вот они нам таким образом мстят, — говорит Морозов.

В беседе с NEWS.ru Понькина подтвердила, что опрашивающий её по «экстремистскому делу» оперативник центра «Э» сказал, что это связано с экоактивизмом. Она напомнила, что осенью прошлого года горожане выступили в защиту леса на улице 40 лет Победы, «разными способами не давая застройщикам срубать деревья».

Рубка была незаконная, так как порубочный билет выдан администрацией не на законных основаниях. Полагаю, застройщики очень обозлились на нас и решили написать заявку по 282.1. Честно, не знаю, как дальше будут развиваться события по этому делу. Но могу сказать точно одно: все обыски, которые проходили по моему делу, могут без проблем подложить под новое дело. Например, то же самое 282.1, — сказала Понькина.

В группе компаний «АССО-строй» NEWS.ru сообщили, что не имеют отношения к преследованию активистки, однако представитель данной строительной фирмы не стал отрицать, что ранее они обращались с заявлениями на «незаконные собрания», направленные против их деятельности.

В том, за что сейчас привлекается госпожа Понькина, нашей руки там нет. Привлекается она совершенно за другие действия, не связанные с нашим объектом никаким образом. Она привлекается за создание экстремистского сообщества, насколько я помню, и, соответственно, за то, что она спровоцировала перекрытие дорог в Ижевске. Да, она какое-то противодействие нам оказывала, было такое. Но к уголовной ответственности её никто в рамках наших взаимоотношений даже не собирался привлекать. Мы писали ранее заявление, но не по экстремизму, а по незаконным собраниям, но нам отказывали, — заявил представитель «АССО-строй».

Российское социалистическое движение (РСД)/vk.com

Нервы системы

Кирилл Медведев уверен, что преследование активистки связано с деятельностью РСД в Удмуртии, также предположив, что именно застройщики убедили силовиков «открыть дело против Насти». Он напомнил, что «эрэсдэшник Дима Морозов, которого силовики привыкли считать виновником всех протестов в городе, отбывал в этот момент свои три дня ареста, поэтому нужно найти какого-то другого „организатора“». Говоря о перспективах уголовного преследования Понькиной, он не исключил, что активистов хотят «максимально запугать и деморализовать ижевскую ячейку давлением и условными сроками».

Трудно представить, что 20-летнюю активистку посадят на пять лет, но возможно всё. «Навальнисты» объявили о подготовке к новым акциям, из-за этого силовики нервничают, позавчера прошли обыски у Насти и в штабе РСД в Ижевске. В Екатеринбурге наших товарищей пытаются привлечь аж за одиночные пикеты 8 марта, — отметил Медведев.

По его словам, вслед за евродепутатом Мигелем Урбаном в ближайшее время в защиту Понькиной «будут заявления ряда известных российских политиков».

Как писал NEWS.ru, в мае 2020 года силовики заинтересовались выступлением социалиста Дмитрия Морозова на митинге в Ижевске против обнуления президентских сроков. Молодого человека вызвали на допрос в республиканское управление СК, после чего он сообщил, что ему пытаются инкриминировать оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Однако состава преступления в действиях активиста найти не смогли.