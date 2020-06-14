Наземный транспорт Подмосковья вернётся к расписанию будних дней с 15 июня

https://static.news.ru/photo/d336ae20-ae5a-11ea-8461-fa163e074e61_660.jpg Фото: МТДИ Московской области/vk.com

В Московской области с 15 июня наземный общественный транспорт начнёт работать по расписанию будних дней.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. По её данным, решение связано со снятием ряда ограничительных мер, введённых ранее из-за пандемии коронавируса.

В связи со снятием ряда ограничений в Московской области ожидаемый пассажиропоток с 15 июня составит около 1 млн человек, что составляет 50% до пандемии. Для соблюдения безопасной дистанции пассажиров все перевозчики общественного транспорта перейдут на обычное расписание будних дней, которое было до коронавируса, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что требование по ношению масок или респираторов в транспорте остаётся в силе. Также всё ещё нельзя будет оплачивать проезд наличными, передаёт ТАСС.

С 15 июня на маршруты выйдут более 9,5 тыс. транспортных средств. С этого момента проезд можно будет оплатить социальной картой.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Московской области в мае от коронавируса умерли более 500 человек, ещё у 900 были все симптомы, а у 200 врачи выявили сопутствующие хронические заболевания. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.