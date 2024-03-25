Назаров сочинил стих о теракте в «Крокусе»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Назаров

Уехавший за границу народный артист РФ Дмитрий Назаров сочинил стихотворение о теракте в «Крокус Сити Холле». В своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он опубликовал видео, на котором зачитывает четверостишье.

Артист не стал выражать соболезнования семьям и близким погибших, число которых достигло 137 человек, также он решил не предлагать помощь пострадавшим. Стихотворением он отреагировал на обсуждение депутатами Государственной думы введения смертной казни.

Террористы напали на концертный зал в пятницу, 22 марта. Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе, позже они открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар. 24 марта в России начался общенациональный траур по жертвам теракта в концертном зале. По всей стране отменили развлекательные мероприятия, приспустили государственные флаги.

Российский певец SHAMAN опубликовал на своем YouTube-канале песню «Реквием 22.03.24», посвященную погибшим в результате этого террористического акта. По словам артиста, он написал ее на следующий день после трагедии, чтобы почтить память жертв. Также SHAMAN заявил, что готов оплатить похороны жертв теракта и взять на себя расходы по реабилитации раненых.