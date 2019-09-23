https://static.news.ru/photo/1ced76ec-de96-11e9-88c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает целесообразным проведение дебатов парламентариев Евразии для восстановления центральной роли устава ООН.

По мнению Назарбаева, в мире сейчас наблюдается кризис международного права, а произвольное применение санкций влияет не только на те государства, на которые они направлены, но и на благополучие миллионов людей по всему миру, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости создать единый список организованных международных преступных группировок. Он должен быть сформирован парламентариями стран Евразии и позволит повысить эффективность борьбы с терроризмом.