Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает целесообразным проведение дебатов парламентариев Евразии для восстановления центральной роли устава ООН.
По мнению Назарбаева, в мире сейчас наблюдается кризис международного права, а произвольное применение санкций влияет не только на те государства, на которые они направлены, но и на благополучие миллионов людей по всему миру, передаёт
Как писал News.ru ранее, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости создать единый список организованных международных преступных группировок. Он должен быть сформирован парламентариями стран Евразии и позволит повысить эффективность борьбы с терроризмом.