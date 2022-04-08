Назальная вакцина от коронавируса может получить название «Спутник Н»

Новая российская вакцина от COVID-19 может получить название «Спутник Н», где буква Н означает «назальный», сказал РИА Новости глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Препарат был зарегистрирован Минздравом России 1 апреля.

Надо её переименовать в «Спутник Н», — заявил Гинцбург.

Назальная форма вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Вакцина может применяться гражданами старше 18 лет.

Ранее Гинцбург рассказал, что вакцина станет доступна с появлением одноразовых насадок для её введения. По его словам, в настоящее время обсуждаются вопросы производства и поставок таких насадок.

Доктор биологических наук, вирусолог Пётр Чумаков отметил, что назальная вакцина даёт стерилизующий иммунитет. При такой вакцинации клетки эпителия носоглотки, сталкиваясь с вирусом, просто не могут заразиться. Привитый таким способом человек не заболеет сам и не заразит окружающих, предотвращая тем самым распространение коронавируса.