Близкий друг Церетели заявил, что он навсегда внес вклад в развитие России Кардиохирург Бокерия заявил, что Церетели навсегда внес вклад в развитие России

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Лео Бокерия

Скульптор Зураб Церетели относится к числу людей, которые внесли особый вклад в развитие страны, заявил NEWS.ru кардиохирург Лео Бокерия, друживший с мастером. По его словам, работы художника также могут многое рассказать россиянам, не проживающим на Родине.

Он, конечно, относится к категории тех, которые навсегда записали свое имя в число людей, внесших особый вклад для развития страны, — сказал Бокерия.

По словам кардиохирурга, работами Церетели восхищаются во всем мире. Бокерия подчеркнул, что они «помогают сохранять устойчивость и желание двигаться вперед».

Ранее о смерти Церетели сообщила искусствовед Ксения Коробейникова. По ее словам, скульптор умер в кругу своей семьи. Президент Российской академии художеств родился в 1934 году в Тбилиси. Среди его известных работ — памятник Петру I в Москве, монумент Победы на Поклонной горе, памятник «Слеза скорби» в США.

Между тем депутат Мосгордумы, народный артист России Евгений Герасимов считает, что вместо Церетели Российскую академию художеств может возглавить его сын Василий. По его словам, наследие Зураба Церетели должно развиваться дальше, в том числе с помощью родственника, который всегда был рядом.