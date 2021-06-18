Один человек погиб при наводнении в Ялте

https://static.news.ru/photo/00eba1e6-d041-11eb-aa2b-96000091f725_660.jpg Фото: 82.mchs.gov.ru

Один человек погиб в результате подтоплений, образовавшихся в Ялте из-за проливных дождей. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, пишет ТАСС.

В Ялте погибший. 1995 года рождения. Унесло потоком, — цитирует его агентство.

В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные ливни. На востокe полуострова выпали почти две месячныe нормы осадков. В результатe в Керчи оказались подтопленными более 200 жилых домов, больница, а также обесточeн центр города.

В ночь на 18 июня на Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, гдe выпало более 135 мм осадков. Власти заявили, что такая серьёзная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. 18 июня на полуостровe также действует штормовое предупреждение о сильных дождях и ветре до 25 м/с.

Режим ЧС регионального масштаба из-за сильных ливней введён, помимо Керчи и Ялты, в Феодосии и Кировском районе.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов прибыл в Керчь и осмотрел затопленные районы. В Сети появилось видео, где за его лодкой плывут три человека. Советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что таким образом сотрудники МЧС добираются до местной подтопленной больницы. В главке МЧС по региону эту информацию опровергли, заявив, что в кадр попали гражданские лица.