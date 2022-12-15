Навка: дуэт с Песковым на «Ледниковом периоде» мог бы стать «бомбой»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Навка

Олимпийская чемпионка 2006 года, продюсер ледовых шоу Татьяна Навка заявила в интервью РИА Новости, что ее появление в шоу «Ледниковый период» в паре с супругом — пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым произвело бы эффект разорвавшейся бомбы. По ее словам, муж достаточно хорошо стоит на коньках, однако участие в телепроекте отнимает слишком много времени, а у ее семьи в целом сейчас иные приоритеты.

Хотели бы мы выступить в «Ледниковом периоде» в паре? <...> Не сомневаюсь, что это была бы бомба. Взрыв даже! Но что поделать?! Мы свои «Ледниковые периоды» оставляем дома для семьи, для очага, для любви. Для нас с Дмитрием Сергеевичем на данном жизненном этапе подобное уже не в приоритете, — подчеркнула фигуристка.

Она также заявила, что рассчитывает провести одно из своих шоу в Луганской Народной Республике в 2023 году, после того как ее компания выиграла грант в размере 14,4 млн рублей на проведение мюзикла на льду «Руслан и Людмила».

Время сейчас тяжелое, но я считаю своим долгом довести это до конца, чтобы шоу состоялось. В этом году мы никак не успеем, а в следующем, думаю, если обстановка и обстоятельства позволят, я сделаю всё возможное для его проведения, — сказала чемпионка.

Ранее ООО «Навка Шоу» выиграло грант на проведение ледового шоу «Руслан и Людмила» в Луганске. Размер гранта составил 14 443 475 рублей, софинансирование достигло отметки 3 650 000 рублей. В общем сумма равна 18 093 475 рублей. Компания Навки подала заявку на проведение шоу еще в сентябре. Проект должен быть реализован с 7 октября 2022 по 28 февраля 2023 года.