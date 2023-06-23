Навка рассказала о знаниях Пескова в области фигурного катания Татьяна Навка рассказала, что ее муж Дмитрий Песков стал лучше разбираться в фигурном катании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Навка

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы Татьяна Навка призналась в беседе с aif.ru, что за время супружеской жизни с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым стала лучше разбираться в геополитических вопросах, а ее муж, в свою очередь, — в фигурном катании.

Конечно, мы дома говорим на самые разные темы — и друг с другом, и с детьми. По-моему, так и должно быть в семье. И да — я стала лучше разбираться в политических темах, а Дмитрий Сергеевич — в фигурном катании, — рассказала спортсменка.

Также Навка подчеркнула, что российская школа фигурного катания является одной из сильнейших в мире, и поэтому исключение российских спортсменов из международных турниров по политическим мотивам — это урон прежде всего для спорта зарубежных стран, который теряет очень мощных соперников и, как следствие, стимул для собственного развития.

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Но в любом случае, конечно, надеюсь, что международная спортивная дипломатия будет продолжаться и демонстрировать свою эффективность. Спорт, как наука и искусство, всегда был и остается главным объединяющим фактором международных отношений, — отметила фигуристка.

Навка добавила, что не берется осуждать российских спортсменов, которые ради карьеры идут на смену гражданства. Она лишь от души пожелала им не потерять самих себя в этих поисках.

Ранее стало известно, что бывший партнер Татьяны Навки в танцах на льду олимпийский чемпион Роман Костомаров отказался от помощи психологов после перенесенных травм и ампутаций. Спортсмен успел пройти всего несколько консультаций, но сейчас он не хочет получать психологическую помощь.