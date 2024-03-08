Навка провела вечер рядом с Костомаровым Навка и Агутин посетили премьеру фильма о Костомарове в Москве

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Олимпийские чемпионы в танцах на льду фигуристы Роман Костомаров и Татьяна Навка во время премьеры документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка 7 марта провела вечер рядом со своим главным партнером по льду Романом Костомаровым, посетив премьерный показ документального фильма о фигуристе, пишет Woman.ru. На премьеру она приехала вместе с супругом — пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым.

Премьера состоялась на ВДНХ 7 марта. Фильм «Роман Костомаров: рожденный дважды» посвящен борьбе фигуриста за свою жизнь после того, как запущенная простуда привела к серьезным осложнениям и поражениям внутренних органов, а впоследствии лишила рук и ног.

Рядом с Костомаровым на премьере также была супруга Оксана Домнина и друзья, среди которых певица Глюк’oZa, бывшая солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук и Леонид Агутин. Сам Костомаров во время премьеры выступил на сцене с песней Игоря Корнелюка «Там для меня горит очаг», звучавшей в сериале «Бандитский Петербург».

Ранее Костомаров рассказал, как недавно в спортзале к нему подошел инструктор и сказал, что один из его подопечных жаловался на боли в колене, но после того как увидел спортсмена на протезах, сразу прекратил жалобы. По словам Костомарова, иногда людям кажется, что у них есть какие-то трудности, пока они не увидят проблему гораздо больше.