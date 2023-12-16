Навка охарактеризовала Путина одним словом Татьяна Навка назвала Путина «глыбой»

Фото: kremlin.ru/Михаил Терещенко, ТАСС

Владимир Путин

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка одним словом охарактеризовала российского лидера Владимира Путина. В кулуарах собрания инициативной группы избирателей в концертном зале «Зарядье» она назвала главу государства «глыбой», передает корреспондент NEWS.ru.

Глыба, — так она ответила на вопрос, как может одним словом охарактеризовать Путина.

Как добавила Навка, ей импонирует то, как президент России поддерживает спорт, в частности детский, и высокие достижения спортсменов. Она подчеркнула, что Путин своим примером показывает свое отношение к спортивной деятельности. Олимпийская чемпионка также отметила особую работу общественной организации «Народный фронт».

Любая помощь важна. Общественная организация «Народный фронт» — важная составляющая. Это важно и нужно, — заявила Навка.

Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова ранее призвала верить в Россию и ее народ и назвала российского лидера синонимом этой веры. По ее словам, в состав инициативной группы по выдвижению Путина входят люди, представляющие культуру, спорт и законодательство, люди, которые ответственны за будущее своей страны.