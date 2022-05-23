Навальный — журналу Time: Путин преподал миру незабываемый урок Навальный в статье для журнала Time заявил, что Путин преподал миру незабываемый урок

Президент РФ Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин вошёл в список 100 самых влиятельных людей американского журнала Time. Статью о его персоне написал оппозиционер Алексей Навальный (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Навальный отметил, что Путин «преподал урок» обычным людям и лидерам государств. Возглавил список президент Украины Владимир Зеленский. Также в топ-100 вошли президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин.

Он еще раз напомнил нам, что путь, который начинается с «небольшой фальсификации выборов», всегда заканчивается диктатурой. А диктатура всегда ведет к войне. Это урок, который мы не должны были забывать, — написал Навальный.

Он отметил, что мировые лидеры «прагматично извлекали выгоду», покупая российские нефть и газ, укрепляя тем самым власть Владимира Путина. Также Навальный заявил, что президент РФ сейчас преподаёт урок, «как свести на нет экономические успехи, достигнутые своей страной за последние 20 лет».

22 марта Лефортовский суд Москвы вынес приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к 9 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы. Обвинение запрашивало для оппозиционера 13 лет колонии строгого режима и 1,2 млн рублей штрафа.