Навальный заявил в суде, что ФСИН знала о его лечении в Германии

https://static.news.ru/photo/1be924d6-6549-11eb-9984-96000091f725_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Оппозиционный политик Алексей Навальный, выступая в суде, вступил в спор с представителем Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По его мнению, ведомству было известно о его местонахождении в период лечения в Германии.

Вы говорите, что не знали, где я нахожусь, но даже президент страны на прямой линии заявил, что я лечусь, — заявил Навальный, поинтересовавшись у представителя ФСИН, уважает ли он российского президента.

Он добавил, что после того, как вышел из комы, сразу направил через адвокатов в ведомство бумагу с информацией о своём местонахождении.

Заседание, на котором решается вопрос об изменении меры пресечения для Навального, проходит во вторник. Ранее стало известно, что председатель Симоновского суда подал в отставку. Представители инстанции уверяют, что с делом Навального это решение никак не связано.

В ходе процесса представитель УФСИН запросил 3,5 года колонии для политика. Также он отметил, что после условного приговора Навальный 60 раз нарушал общественный порядок.

Примерно в 13:53 судья объявила двухчасовой перерыв. Он нужен, отметила она, чтобы все успели пообедать. Навальный из «аквариума» спросил, можно ли принести ему еду из «Макдональдса».

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дипломатов, приехавших на заседание суда по делу Алексея Навального, «не вмешиваться во внутренние дела России» и не пытаться оказывать давление на независимый суд.