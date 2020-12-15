Навальный заявил о возвращении в Россию

Оппозиционный политик Алексей Навальный после прохождения курса лечения в Германии возвращается в Россию. По словам политика, у него есть дела на родине.

Я возвращаюсь в Россию. Это моя страна, — заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как пояснил Навальный, он вернётся в Россию, как только окончательно выздоровеет. Точные сроки назовут врачи. Он также добавил, что чувствует себя нормально, гораздо лучше, чем раньше. У него по-прежнему ещё есть мелкие проблемы, но динамика, как говорят врачи, положительная.

Ранее Алексей Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пытались убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.

Политик месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники. Он отмечал, что останется в Германии до полного восстановления, так как опасается, что при возвращении в Россию может не получить квалифицированной помощи, а власти запретят ему снова покинуть страну.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Путин прокомментировал инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). По его словам, Москва готова получить материалы по инциденту с Навальным, чтобы понять, где конкретно было найдено нервно-паралитическое вещество, но их никто не даёт и не объясняет причин.