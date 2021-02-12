Навальный заявил о подделке показаний ветерана

https://static.news.ru/photo/f73f8470-6d24-11eb-991b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Политик Алексей Навальный заявил, что ветеран Игнат Артёменко не мог дать показания, которые были зачитаны на судебном процессе по делу о клевете. Он напомнил, что пожилой человек в ходе прошлого заседания с трудом смог произнести четыре строчки текста.

Эти бессовестные люди взяли его какие-то старые воспоминания, оформили как протокол, а теперь нам этот протокол суют, хотя мы видели его (ветерана. — NEWS.ru) физическое состояние. Он абсолютно не мог этого говорить, — подчеркнул оппозиционер.

Он не верит, что ветеран мог теперь надиктовать «30 минут текста». Политик считает, что воспоминания взяты из опубликованной в 1970-х биографии, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Самое ценное в этих воспоминаниях — допрос фашистами. Он очень напоминает наше заседание. Можно я буду к вам обращаться не «Ваша честь», а «оберштурмбаннфюрер»? И пулемёт к вам на стол ещё поставить нужно, — добавил Навальный.

Ранее адвокат оппозиционера Алексея Навального заявила ходатайство об отводе судьи Веры Акимовой. По словам Ольги Михайловой, в судебном заседании выявились факты того, что судья находится под посторонним влиянием. Слушания начались утром 12 февраля 2021 года. NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.

В начале июня 2020 года в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.

Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны, холуями (устаревшее название лакея) и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете.