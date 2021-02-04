Навальный заявил, что ветерана используют для защиты Путина

https://static.news.ru/photo/15c6accc-6797-11eb-8f1b-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Осуждённый на 3,5 года лишения свободы оппозиционный политик Алексей Навальный заявил в суде по делу о клевете, что оскорблённого ветерана используют против него, чтобы защитить президента России Владимира Путина. Главу государства основатель ФБК (организация признана Минюстом иностранным агентом) назвал «вором».

Ещё одно дело в отношении Навального было возбуждено из-за комментариев оппозиционера к видео, на котором ветеран Игнат Артёменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. В конце августа суд приостановил дело, так как политик в это время находился в Германии.

В суде Навальный отказался признавать свою вину и сказал, что не знает ветерана. Он подчеркнул, что пожилого мужчину используют для защиты «вора Путина».

Свою речь, выражающую отношение к процессу, политик начал с того, что назвал дело о клевете сфабрикованным. И вина на этот раз лежит не на следствии, как сказал Навальный, а на пиарщиках, к примеру, телеканала RT. По словам оппозиционера, против него постоянно фабрикуются дела. Однако в суде власти всегда испытывают проблемы, потому что, сказал Навальный, правда на его стороне.

Поэтому понадобилась более хитрая штука — чтобы я в суде противостоял не чиновникам, а чему-то более святому. И тогда родилась идея: а давайте найдём ветерана, повесим на него медали. Одной из мерзких вещей кампании по поправкам был этот ролик. В этом ролике был много кто, дизайнер Артемий Лебедев и так далее. Почему тогда я не вижу здесь Лебедева или Охлобыстина? Потому что неудобно было бы говорить, что я оклеветал их. И уже всё выглядит не так круто. Поэтому они притащили ветерана, — заявил оппозиционер.

Навальный добавил, что клевета является действием в отношении конкретной персоны. А он никакого Артеменко не знает.

Ранее, как писал NEWS.ru, арестованный оппозиционер Алексей Навальный в процессе рассмотрения дела о клевете, проходящего 5 февраля в здании Бабушкинского суда Москвы, потребовал, чтобы ветерану позволили лечь и снять маску.