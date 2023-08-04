Навальный заявил, что сидит пожизненный срок

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Осужденный по ряду статей оппозиционер Алексей Навальный заявил, что срок его пребывания за решеткой, как и других политзаключенных, — пожизненный. Он подчеркнул, что пожизненность измеряется сроком его жизни или сроком жизни «этого режима». Текст опубликован в соцсетях политика.

19 лет колонии особого режима. Цифра не имеет значения. Я отлично понимаю, что, как и многие политзаключенные, сижу пожизненный срок. Где пожизненность измеряется сроком моей жизни или сроком жизни этого режима, — написал он.

4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу об экстремизме. Его обвинили по шести статьям: «Публичные призывы к экстремистской деятельности», «Финансирование экстремистской деятельности», «Реабилитация нацизма», «Вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий» и «Создание НКО, посягающей на права граждан РФ».

Позднее стало известно, что соратника Навального Даниэля Холодного приговорили к восьми годам общего режима, об этом сообщила его адвокат Светлана Давыдова. Ранее назначенный Холодному срок известен не был, поскольку в зале суда звук трансляции был низкого качества, из-за чего не было слышно слов приговора.