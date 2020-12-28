Навальный заявил, что Россия официально признала его отравление

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Политик Алексей Навальный ответил на обвинение ФСИН, которая обвинила его в «отказе» от исполнения возложенных на него судом обязанностей. Оппозиционер считает, что ведомство признаёт его отравление.

Он отметил, что ФСИН ссылается на статью в журнале Lancet, где медики доказывают факт его отравления.

ФСИН, ссылаясь на статью в Lancet требует меня посадить. Но, извините, статья о том, что я был отравлен «Новичком». Значит, на официальном уровне государство признало отравление, — написал он в Twitter.

В связи с этим политик напомнил, что уголовного дела по факту отравления возбуждено не было.

Накануне во ФСИН заявили, что Навальный «отказывается» исполнять возложенные на него судом обязанности и «уклоняется» от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Там пригрозили принять меры в отношении политика, так как, по данным из журнала Lancet, его выписали из немецкой клиники 20 сентября, а 12 октября последствия отравления прошли полностью.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш напомнила, что политик находится в Германии и не может прибыть в московскую уголовную инспекцию утром 29 декабря. Она уверена, что в ведомстве пытаются запрыгнуть «в последний вагон», чтобы потребовать заменить условный срок реальным, так как испытательный срок по делу «Ив Роше» у оппозиционера заканчиваться 30 декабря.

Навальный ранее лично позвонилодному из героев расследования о причастности сотрудников ФСБ к отравлению политика. Оппозиционер смог связаться с мужчиной по имени Константин Кудрявцев. Он представился помощником секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Разговор с возможным участником покушения длился 45 минут.

До этого Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.

По его словам, эти люди летали за ним во всех поездках по России. Некоторые передвигались на тех же самолётах, некоторые вылетали раньше. По версии политика, решение о его убийстве было принято после его объявления о намерении баллотироваться на пост президента в 2016 году, писал NEWS.ru.