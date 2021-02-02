Навальный: «Сажают одного, чтобы запугать миллионы»

https://static.news.ru/photo/1250dd76-655b-11eb-b2dc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Арестованный оппозиционный политик Алексей Навальный 2 февраля во время заседания Симоновского суда столицы в Мосгорсуде заявил, что его судят по сфабрикованному делу. Он отметил, что хотел бы начать своё выступление в зале инстанции с обсуждения правового вопроса.

Как подчеркнул Навальный, его хотят посадить по делу, в рамках которого он уже был признан невиновным. Политик сказал, что преследование было сфабрикованным, что признал Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ входит в российскую судебную систему, его решения обязательны к исполнению. И Россия, напомнил оппозиционер, наполовину этот вердикт признала. Блогеру даже выплатили компенсацию.

Несмотря на это мой брат отсидел 3,5 года в тюрьме. Я по этому делу просидел год под домашним арестом. Когда мой срок заканчивался, меня арестовали и привезли к вам в Симоновский суд, — сказал подсудимый.

Навальный продолжил говорить и о политической стороне вопроса. Он подметил, что недостатка в уголовных делах в его отношении не наблюдается. Однако судят блогера именно по делу «Ив Роше».

Причина — страх одного человека в бункере. И он боится, потому что я нанёс ему смертельную обиду, — заявил политик.

«Человеком в бункере» Навальный, как правило, называет президента России Владимира Путина. Прокурор после этих слов сделал подсудимому замечание, на что тот ответил, что ему эти замечания не нужны. Также оппозиционер подчеркнул, что сейчас «сажают одного, чтобы запугать миллионы».

Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

23 и 31 января в поддержку оппозиционера по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек.

Как ранее передавал NEWS.ru, представитель ФСИН попросил суд приговорить Навального к 3,5 года колонии общего режима.