Навальный заявил, что Артёменко принимает участие в суде против своей воли

https://static.news.ru/photo/9e839734-67ae-11eb-a1bd-96000091f725_660.jpg Фото: Бабушкинский суд

Осуждённый оппозиционер Алексей Навальный заявил в суде, что потерпевший по его делу ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко не хотел принимать участие в судебном процессе, но «кто-то его притащит сюда».

Артёменко в сентябре отправил нотариальную просьбу, чтобы он не участвовал в судебном заседании, потому что ему плохо. Но его кто-то притащил сюда в медалях, — передаёт корреспондент NEWS.ru слова Навального.

Ранее оппозиционный политик также назвал судебное заседание «представлением», а те, кто «притащил» ветерана в суд, «будут гореть в аду».

Как сообщал NEWS.ru, прокурор Екатерина Фролова самостоятельно зачитала показания ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко на заседании суда по делу о клевете над оппозиционным политиком Алексеем Навальным. В процессе заседания 95-летнему ветерану вызвали бригаду скорой помощи, так как ему стало плохо.

Навального обвиняют по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса «Клевета», эта статья не предполагает тюремное заключение в качестве наказания. Оппозиционера могут приговорить к штрафу и принудительным работам. Дело было возбуждено после комментария Навального к видео, на котором ветеран Артёменко выступил в поддержку внесения изменений в Конституцию страны.