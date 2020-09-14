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Навальный выложил в Instagram первый пост после комы

12:46, 15 сентября 2020 92
Фото: instagram.com/navalny

В Instagram Алексея Навального появился первый после выхода из комы пост. Оппозиционер поприветствовал своих подписчиков и рассказал о том, как проходит его восстановление. Публикацию иллюстрирует фото вместе с женой и детьми.

Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я всё ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую, — говорится в подписи к снимку.

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Навальный потерял сознание в самолёте Томск — Москва 20 августа. Российские врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок». 

Сейчас международное сообщество требует от Москвы расследования случившегося с Навальным. Однако представители Кремля и силовых структур заявляют, что не видят достаточных оснований для возбуждения уголовного дела: пока оппозиционер был на территории РФ, ядов в его организме, как заявляется, обнаружено не было.

NEWS.ru писал, что 7 сентября Навального вывели из комы, немецкие медики сообщили, что состояние пациента постепенно улучшается. Накануне клиника Charité, где россиянин проходит лечение, сообщила, что он «может самостоятельно вставать с постели».

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