Навальный выложил в Instagram первый пост после комы

https://static.news.ru/photo/6f3de70c-f73a-11ea-bf3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/navalny

В Instagram Алексея Навального появился первый после выхода из комы пост. Оппозиционер поприветствовал своих подписчиков и рассказал о том, как проходит его восстановление. Публикацию иллюстрирует фото вместе с женой и детьми.

Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я всё ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую, — говорится в подписи к снимку.

Навальный потерял сознание в самолёте Томск — Москва 20 августа. Российские врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».

Сейчас международное сообщество требует от Москвы расследования случившегося с Навальным. Однако представители Кремля и силовых структур заявляют, что не видят достаточных оснований для возбуждения уголовного дела: пока оппозиционер был на территории РФ, ядов в его организме, как заявляется, обнаружено не было.

NEWS.ru писал, что 7 сентября Навального вывели из комы, немецкие медики сообщили, что состояние пациента постепенно улучшается. Накануне клиника Charité, где россиянин проходит лечение, сообщила, что он «может самостоятельно вставать с постели».