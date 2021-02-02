Навальный в суде назвал прокурора «олицетворением беззакония»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Оппозиционер Алексей Навальный во время выездного заседания Симоновского суда в здании Мосгорсуда вступил в словесную перепалку с представителем прокуратуры. По словам политика, прокурор не имеет права произносить слово «закон», так как «олицетворяет собой беззаконие».

Представитель стороны обвинения поинтересовался у подсудимого, не беспокоила ли его или его родственников Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) во время пребывания в коме.

Да, представляю, лежу весь в трубках, приходит жена и зачитывает: «Алексей Анатольевич, УФСИН вас не беспокоило». Да вы слышите, что вы говорите? — возмутился Навальный.

Ранее в ходе судебного заседания адвокат оппозиционера Алексея Навального Вадим Кобзев заявил, что всем было известно, что Навальный находился на лечении в Германии и не скрывался от контроля. Поэтому, по словам защитника, объявлять его в розыск было незаконно.

Во вторник, 2 февраля, проходит выездное заседание Симоновского суда столицы в Мосгорсуде, который может изменить приговор в отношении Навального, заменив условный срок на реальный. По словам самого подсудимого, преследование изначально было сфабрикованным, что признал также Европейский суд по правам человека, писал NEWS.ru.

Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.