Навальный в колонии сможет стать поваром или швеёй-мотористом

https://static.news.ru/photo/c42ea56a-79c8-11eb-be4c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заключённые в исправительной колонии во Владимирской области, куда был доставлен оппозиционер Алексей Навальный, могут обучаться по разным специальностям, включая повара, пекаря, токаря и швею-моториста.

В структуре владимирского УФСИН образованием и предоставлением профессий занимается профессиональное образовательное учреждение № 46. Как следует из списка профессий, которыми может овладеть заключённый, Алексей Навальный может получить специальность оператора швейного оборудования, повара, пекаря, подсобного рабочего, токаря, станочника деревообрабатывающих станков или уборщика. Об этом говорится в информации, размещённой на сайте регионального управления ФСИН.

Ранее стало известно, что Навального этапировали во Владимирскую область, где он будет отбывать наказание в исправительной колонии № 2. Наказание в ИК-2 отбывал активист Константин Котов, который был осуждён за неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.

17 февраля 2021 года адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить», писал NEWS.ru.