Навальный прекратил голодовку

https://static.news.ru/photo/cbfc7236-a42f-11eb-a2bf-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: vk.com/navalny

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии во Владимирской области, согласился завершить голодовку, которая продлилась 24 дня. Об этом его просила группа врачей, занимавшихся его здоровьем до тюремного заключения. Принятое решение он озвучил в Instagram.

20 апреля Навального отправили в гражданскую больницу Владимира, где было проведено необходимое исследование и организованы консультации нейрохирурга, нефролога и невролога. Врачи оппозиционера получили результаты консилиума через адвокатов и подготовили собственное заключение.

Учитывая это обстоятельство, 22 апреля они обратились к заключённому с просьбой прекратить голодовку. На следующий день он объявил, что принял соответствующее решение.

Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю — у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учётом прогресса и всех обстоятельств начинаю выход из голодовки. По правилам, это займет те же 24 дня, и, говорят, это даже тяжелее, — говорится в аккаунте Навального в Instagram.

При этом оппозиционер уточнил, что его уже дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Ему «делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения».

Навальный с середины марта находится в исправительной колонии № 2 во Владимирской области. Он отбывает наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы по делу «Ив Роше».

Там он объявил голодовку, требуя допустить гражданского врача. Адвокаты оппозиционера уверяли, что состояние его здоровья значительно ухудшилось. По их словам, у заключённого обнаружили две грыжи и протрузию, он испытывал боли в ноге и спине, был истощён и кашлял, кроме этого, у него повышена температура.