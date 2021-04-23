Навальный прекратил голодовку

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии во Владимирской области, согласился завершить голодовку, которая продлилась 24 дня. Об этом его просила группа врачей, занимавшихся его здоровьем до тюремного заключения. Принятое решение он озвучил в Instagram.
20 апреля Навального отправили в гражданскую больницу Владимира, где было проведено необходимое исследование и организованы консультации нейрохирурга, нефролога и невролога. Врачи оппозиционера получили результаты консилиума через адвокатов и подготовили собственное заключение.
Учитывая это обстоятельство, 22 апреля они обратились к заключённому с просьбой прекратить голодовку. На следующий день он объявил, что
Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю — у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учётом прогресса и всех обстоятельств начинаю выход из голодовки. По правилам, это займет те же 24 дня, и, говорят, это даже тяжелее, — говорится в аккаунте Навального в Instagram.
При этом оппозиционер уточнил, что его уже дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Ему «делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения».
Навальный с середины марта находится в исправительной колонии № 2 во Владимирской области. Он отбывает наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы по делу «Ив Роше».
Там он объявил голодовку, требуя допустить гражданского врача. Адвокаты оппозиционера уверяли, что состояние его здоровья значительно ухудшилось. По их словам, у заключённого обнаружили две грыжи и протрузию, он испытывал боли в ноге и спине, был истощён и кашлял, кроме этого, у него повышена температура.