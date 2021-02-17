Навальный собирается изготовить заточку в СИЗО

https://static.news.ru/photo/2d6c311e-7113-11eb-a805-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: АГН «Москва»

Оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в данный момент в СИЗО «Матросская Тишина», поделился в соцсети впечатлениями о жизни в заключении. Он сравнил свою камеру с космическим кораблём, летящим «к прекрасному новому миру».

Тюрьма, как известно, в голове. И если хорошенько подумать, то становится ясно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии, — говорится в Instagram Навального.

Он написал, что в его камере, как и в каюте, есть железная кровать, стол и тумбочка. К нему заходят люди, на груди у которых висят портативные видеокамеры, еду доставляет автоматическая тележка. При этом, Навальный признал, что космические путешествия могут быть опасны.

Можно прилететь, а там ничего нет. Полёт может оказаться гораздо более долгим из-за навигационной ошибки. Случайный астероид может уничтожить корабль, и ты погибнешь, — пофантазировал Навальный.

Кроме того, он не исключил, что на пути может возникнуть и «гиперпространственный тоннель», благодаря которому окажешься на месте гораздо быстрее. Он также начал переживать, что у него совсем нет оружия на случай нападения «ксеноморфов».

Сомневаюсь, что от них можно отбиться чайником. Пожалуй, заточу ложку о стену, — резюмировал Навальный.

Как писал NEWS.ru, обвинение попросило суд приговорить Алексея Навального к штрафу в размере 950 тысяч рублей, а также к 3,5 года колонии с учётом имеющихся у него судимостей в рамках слушаний по делу о клевете. Помощник прокурора Екатерина Фролова отметила, что подсудимый рассчитывал, что 95-летний ветеран, которого оклеветал Навальный, не сможет дать отпор и защитить свою честь. Фролова добавила, что все доводы, представленные подсудимым и его защитой, голословны и необоснованны, а сам Навальный не только не раскаялся в содеянном, но и продолжил бросаться оскорблениями в ходе судебного процесса.

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение о замене условного срока для Навального по делу «Ив Роше» на реальный, в связи с чем оппозиционера приговорили к 3,5 года колонии, из которых будет вычтен срок, который Навальный провёл под домашним арестом.