Навальный снова подал в суд на владимирскую колонию

Оппозиционер Алексей Навальный обратился в суд с иском из-за проблем его адвокатов с проносом техники во владимирскую ИК-3, где он лечился. Об этом журналистам ТАСС рассказали в секретариате Октябрьского районного суда Владимира.

Навальный пожаловался, что сотрудники колонии мешали его защитникам проносить и пользоваться ноутбуками и телефонами. Аналогичный иск оппозиционер уже подавал, его отклонили 10 июня.

Сейчас иск связан с тем же самым, только указаны даты, не вошедшие в предыдущий иск, с середины мая до начала июня. Он жалуется на действия ФКУ ИК-3, пока он там находился, — сообщили в инстанции.

По данным из картотеки суда, дело рассмотрят 30 июля.

В июне Навальный отозвал два иска к администрации исправительной колонии. В первом он утверждал, что получал в колонии газеты с вырезанными статьями. Представители администрации ИК обвинения в цензуре отрицали. Отказ в претензиях Навальный объяснил тем, что разбираться в этом вопросе для него не так важно, при этом добавив, что «сейчас мы юридически установили, что никакой цензуры нет».

Второй иск касался отказа колонии выдать Навальному Коран, который тот сам взял с собой вместе с личными вещами для дальнейшего изучения. Он пояснял тогда, что взятые им книги проверяют на экстремистское содержание и не отдают ему более месяца. В суде по иску оппозиционер сказал, что от этих претензий он также отказывается, поскольку он уже получил другой экземпляр Корана вместе с другими книгами и колония «упорядочила эту практику».

Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.