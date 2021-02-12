Навальный снова отказался извиняться перед внуком ветерана

Политик Алексей Навальный в ходе заседания по делу о клевете снова заявил, что отказывается извиняться перед внуком ветерана Игната Артёменко Игорем Колесниковым, так как тот «торгует дедушкой».
Оппозиционер в ходе заседания показал фотографию, на которой внук пожилого человека сидит в кабриолете.
Я не собираюсь извиняться перед его внуком, который катается на кабриолете. Я с самого начала понимал, что есть несчастный дедушка, которого продаёт его внук, — подчеркнул он.
Так оппозиционер ответил на вопрос прокурора о том, почему он до сих пор не извинился перед ветераном. Он отметил, что внук вряд ли продал дедушку специально, но явно пытался услужить власти, передаёт корреспондент NEWS.ru.
До этого в ходе заседания он уже говорил лично Колесникову, что ни за что не собирается извиняться перед ним.
Слушания начались утром 12 февраля 2021 года. NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.
В начале июня 2020 года в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.
Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны, холуями (устаревшее название лакея) и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете.