Оппозиционер Алексей Навальный вместе со своей супругой устроили рядом с администрацией президента пикет за свободу политзаключённым.
По его словам, для трёхминутного пикета необходимо отстоять в очереди как минимум час.
Но это самая прекрасная очередь, — отметил он в своём Instagram.
Ранее News.ru писал, что движение транспорта ограничат на проспекте Академика Сахарова в связи с проведением митинга. По данным ЦОДД, 29 сентября автомобилисты не смогут проехать по участку проспекта на внешней стороне Садового кольца, а также по улице Маши Порываевой.
В качестве слогана организаторы предстоящего мероприятия выбрали слово «Отпускай». Они также заявили, что в заявке указано количество участников до 20 тысяч человек.