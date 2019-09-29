https://static.news.ru/photo/c149f2be-e27f-11e9-baf2-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Оппозиционер Алексей Навальный вместе со своей супругой устроили рядом с администрацией президента пикет за свободу политзаключённым.

По его словам, для трёхминутного пикета необходимо отстоять в очереди как минимум час.

Но это самая прекрасная очередь, — отметил он в своём Instagram.

Ранее News.ru писал, что движение транспорта ограничат на проспекте Академика Сахарова в связи с проведением митинга. По данным ЦОДД, 29 сентября автомобилисты не смогут проехать по участку проспекта на внешней стороне Садового кольца, а также по улице Маши Порываевой.

В качестве слогана организаторы предстоящего мероприятия выбрали слово «Отпускай». Они также заявили, что в заявке указано количество участников до 20 тысяч человек.