Навальный рассказал, зачем вернулся в Россию Навальный: я вернулся на родину отвечать за свои убеждения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий 19-летний срок по делу о создании экстремистского сообщества, заявил, что вернулся в Россию из-за своих убеждений. В письме, опубликованном в его Telegram-канале, политик утверждает, что не готов отказываться от своего мнения и своей страны.

У меня есть моя страна и мои убеждения. И я не хочу отказываться ни от страны, ни от убеждений. И я не могу предать ни первое, ни второе. Если твои убеждения чего-то стоят, ты должен быть готов постоять за них. И если надо, пойти на какие-то жертвы, — объяснил Навальный.

Он также напомнил, что участвовал в выборах и претендовал на лидерские позиции, поэтому с него особый спрос. Навальный добавил, что «объехал всю страну» и везде обещал не подвести и не обмануть, а вернувшись — как раз выполнил обещание. Он выразил убежденность, что люди у власти должны меняться, стране нужны честные и свободные выборы, честный суд, отсутствие цензуры и коррупции.

До этого оппозиционер поздравил россиян с Новым годом. Он признался, что очень скучает по своей семье, друзьям и коллегам, пожелал согражданам оставаться хорошими и честными людьми. На канале Навального опубликовано смонтированное фото, на котором политик изображен вместе с супругой Юлией и сыном Захаром в заснеженной Москве на фоне башен Кремля.