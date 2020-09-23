Навальный рассказал о своих планах после выписки из клиники

https://static.news.ru/photo/015ef2e4-fd89-11ea-96f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: navalny/instagram.com

Алексей Навальный опубликовал первый пост после выписки из стационара клиники Charité. Оппозиционер, который провёл в медучреждении 32 дня, признался, что хотел бы больше времени проводить с семьёй и погрузиться в рутину ежедневных движений, однако пока ему с трудом даже удаётся стоять на одной ноге или писать в строчку.

Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейкборде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге, — написал он на своей странице в Instagram.

Навальный отметил, что испытывает некоторые проблемы с моторикой. После выхода из комы он с трудом мог узнать себя в зеркале. По его признанию, он был похож на персонажа фильма «Властелин колец». Сейчас он учится кидать мяч левой рукой, поскольку мозг пока не хочет «делать это движение».

По словам блогера, он будет больше писать в соцсетях. Согласно рекомендациям нейропсихолога, для скорейшего восстановления мозговых функций ему необходимо больше читать и писать в Интернете, а также играть в видеоигры.

20 августа Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.

Ранее стало известно, что Алексей Навальный 22 сентября был выписан из стационара немецкой клиники Charité. Местные врачи не исключили, что его здоровье полностью восстановится, писал NEWS.ru.