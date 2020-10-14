Навальный рассказал, кто оплатил его перелёт и лечение в Германии

https://static.news.ru/photo/32dee1e4-0e1e-11eb-a16a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный и Евгений Чичваркин Фото: navalny/instagram.com

Блогер Алексей Навальный назвал людей, которые оплатили его транспортировку в берлинскую клинику Charité, а также лечение.

За самолёт заплатил бизнесмен Борис Зимин. Перелёт обошёлся в € 79 тысяч. Немецкие врачи за свою работу попросили € 49 900. Это оплатили предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и IT-специалист Роман Иванов. Об этом Навальный написал на своей странице в Instagram.

Во сколько обойдётся дальнейшее проживание и лечение неясно, потому что неясен срок восстановления. Вчера ходил в госпиталь делать новую порцию тестов, они сказали, что всё пока идёт хорошо. Но в любом случае, расходы также взял на себя Евгений Чичваркин, — сообщил блогер.

Он также поблагодарил «огромное количество замечательных людей».

Люди, оплатившие лечение Навального

Борис Зимин — президент инвестиционной компании BMT Management. Сын основателя компании «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Билайн») Дмитрий Зимина.

Евгений Чичваркин — бывший владелец компании «Евросеть». С 2008 года проживает в Лондоне. Занимается винным и ресторанным бизнесом.

Роман Иванов — IT-cпециалист, работает в «Яндексе», занимается разработкой «Яндекс Браузера».

Сергей Алексашенко — российский общественный деятель, экономист. С 2013 года живёт в США.

Инцидент с Навальным

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что всё, что происходило на территории России с Навальным, установлено. Он подчеркнул, что картина остаётся не полной, поскольку «ряд фигурантов» уехали за рубеж.