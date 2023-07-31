Навальный рассказал, какие слова ему запретили произносить в тюрьме Навальный пожаловался на запрет использовать тюремный жаргон

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный(на экране)

Алексей Навальный, ранее приговоренный к отбыванию наказания в колонии общего режима, пожаловался, что ему не позволяют использовать тюремный жаргон. Как уточнил оппозиционер в своем Telegram-канале, однажды ему сделали замечание за использование слова «крыша». К запрещенным также относится слово «хата».

Дело в том, что мне запрещены некоторые слова. Не матерные. Но в буквальном смысле их запрещается произносить мне и другим зекам. Ваш очевидный и заинтересованный вопрос: а какие слова? А вот ответ мой вас удивит: а я не знаю какие. Это секретно, — написал он.

Позднее Навальный пожаловался на ограничения в суд, но безуспешно. Представители администрации колонии объяснили, что существует целый список слов, произносить которые в тюрьме нельзя.

Ранее сообщалось, что прокурор потребовал приговорить Навального к 20 годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества. Как ожидается, суд огласит приговор 4 августа на территории колонии во Владимирской области.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года, когда он возвращался из Германии после лечения. Причиной тому стали неоднократные нарушения условий отбывания наказания. Уже в феврале суд изменил меру пресечения с условного срока на реальный в колонии общего режима.