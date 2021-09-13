«Чтобы ничего не написал на сайты»: Навальному мешают общаться с адвокатом

Руководство владимирской колонии, где содержится оппозиционер Алексей Навальный, не позволяет ему разговаривать с адвокатом под предлогом нарушения распорядка дня. Сам политик связывает это с желанием властей не позволить ему надиктовать посты для социальных сетей, написал он в Instagram.

Это у вас — слабаков, живущих в комфорте, — блокируют сайты в интернете. А у нас — в суровом мире шапок-ушанок и селёдки в железных мисках — блокируют прямо людей. Чтобы они ничего не написали на сайты в Интернете, — рассказал Навальный.

По его словам, адвоката пускают в колонию, однако после начала разговора юриста с его подзащитным в комнату приходит сотрудник колонии. Он сообщает, что встреча нарушает распорядок дня, после чего уводит оппозиционера обратно в барак.

Совершенно незаконно и очень демонстративно. Но зачем? А из-за вас всё, — подчеркнул он.

Навальный считает, что причиной стали его частые посты с призывами участвовать в «Умном голосовании». По его мнению, «кто-то в Кремле решил», что он перед выборами «поймает вдохновение» и напишет что-то, что сможет убедить много людей.

«Умное голосование» — проект оппозиционера Алексея Навального по рекомендациям для голосования на предстоящих выборах в Госдуму. В конце июля товарный знак с аналогичным названием и логотипом зарегистрировала компания по продаже овечьей шерсти. После этого у неё появилось право использовать знак любым способом, который не запрещён законом.

5 сентября Арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» использовать сочетание «Умное голосование» в поисковой выдаче по иску компании, владеющей товарным знаком. После этого из поисковой выдачи «Яндекса» пропала ссылка на сайт «Умного голосования». При этом «Яндекс» заявил о планах обжаловать решение столичного Арбитражного суда о запрете показа словосочетания «Умное голосование» как ключевого в выдаче поисковых запросов.