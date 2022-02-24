Навальный осудил военную операцию РФ на Украине

Оппозиционер Алексей Навальный выступил с «обращением к суду и к миру» на очередном выездном заседании Лефортовского суда Москвы по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Он заявил, что война на Украине приведёт к огромному количеству жертв и продолжению обнищания граждан России, сообщает телеканал «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента).

Я против этой войны. Я считаю, что эта война между Россией и Украиной развязана, чтобы прикрыть ограбление граждан России и отвлечь их внимание от тех проблем, что есть внутри страны, от деградации экономики, — заявил Навальный.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Киева и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В свою очередь Европейский союз призвал Москву немедленно прекратить военную операцию против Украины. 24 февраля лидеры стран — членов ЕС обсудят кризис вокруг этой страны и введение ограничительных мер в отношении России.