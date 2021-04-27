Навальный пожелал присутствовать на апелляции по делу о клевете на ветерана

https://static.news.ru/photo/8bed5c2a-e367-11ea-84ae-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Принимать личное участие в рассмотрении апелляционной жалобы по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны пожелал заключённый оппозиционер Алексей Навальный. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев.

Рассмотрение жалобы назначено на 29 апреля, оно должно пройти в Бабушкинском суде Москвы. Ранее Навальный был признан виновным в клевете на ветерана Игната Артёменко. Суд назначил ему штраф в размере 850 тысяч рублей. При этом сам Навальный вину не признал.

По словам адвоката, он просил суд обеспечить личное участие своего подзащитного в заседании.

Но участие по видеосвязи из колонии тоже считается личным. Я уверен, что его не повезут в Москву для апелляции, — сказал Кобзев.

По его словам, оппозиционер сможет участвовать в заседании по видеосвязи, если врачи сочтут это возможным по состоянию здоровья.

Уголовное дело о клевете было возбуждено в связи с комментарием Навального к видео, на котором Артёменко выступает в поддержку поправок в Конституцию РФ.

В ходе заседаний по делу Навальный заявлял, что ветерана просто используют «как куклу» и его внук является «торговцем дедом».

В результате судья постановила направить документы с процесса в Следственный комитет, дабы определить, нет ли в словах Навального ещё одного состава преступления.

В настоящее время оппозиционер Алексей Навальный отбывает тюремный срок в колонии по делу «Ив Роше». Новый приговор не отразился на сроке заключения, поскольку статья о клевете не предполагает лишения свободы.

Навальный осуждён на 3,5 года, ему осталось отсидеть в колонии порядка 2,5 года.