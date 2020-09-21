Навальный потребовал вернуть одежду, в которой он был в день отравления

https://static.news.ru/photo/84574c88-fbfd-11ea-809a-fa163e074e61_660.jpg Фото: navalny

Политик Алексей Навальный рассказал, что сотрудники правоохранительных органов забрали одежду, в которой он был в день отравления. Оппозиционер потребовал вернуть вещи, так как прошли 30 дней, отведённые законом на доследственную проверку.

Он уверен, что российские силовики использовали следственные действия, чтобы скрыть улику.

Перед тем как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли и отправили абсолютно голого. С учётом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок, — написал он на своём сайте.

Он попросил, чтобы вещи упаковали в целлофановый пакет и вернули ему. Оппозиционер отметил, что в российской «политической и юридической реальности» не существует отравления его боевым веществом, вместо этого на ток-шоу обсуждают, что отравления не было, либо его устроили сотрудники ФБК.

Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне. А дальше можете продолжить обсуждать на ток-шоу, что у меня был приступ диабета, да и тот, скорее всего, устроили мне сотрудники ФБК, — заключил он.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.

Международное сообщество требует расследования случившегося от властей России: вещества из группы «Новичок» подпадают под Конвенцию по запрещению химоружия.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 15 сентября вышел первый пост в Instagram от его имени. Он сообщил, что «почти ничего не умеет», но накануне смог «сам дышать». 19 сентября в аккаунте соцсети появилось фото Навального на лестнице. В кадре он стоит один, опираясь на перила, писал NEWS.ru.