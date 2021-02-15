Навальный потребовал провести почерковедческую экспертизу по делу о клевете

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На третьем заседании по делу о клевете Алексея Навального в отношении ветерана Игната Артёменко, оппозиционер потребовал провести почерковедческую экспертизу, так как он уверен, что сам ветеран ничего не подписывал, или подписал один документ, а остальные подписаны за него другими людьми.

Каждый второй документ подделан. Я требую назначения экспертизы почерка. Вы в наглую постоянно доставали новые документы. Я был в восхищении, когда в прошлый раз прокурор достала с утра чисто юридическим языком написанное заявление от Артёменко, — заявил во время судебного заседания Навальный.

В Бабушкинском суде Москвы проходит уже третье заседание по делу о клевете Навального в отношении Артёменко. Оппозиционера обвинили в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны после высказываний в Сети о продажности пенсионера, принявшего участие в съёмках ролика в поддержку изменений в Конституцию РФ. Статья о клевете не подразумевает тюремного срока в качестве меры наказания.

Как писал NEWS.ru, помощник прокурора просила направить в СК материалы об оскорблениях Навальным судьи и других участников процесса. На прошлом заседании судья сделала оппозиционеру более десяти предупреждений, Навальный ответил ей тем же. Ходатайство прокурора оставили без рассмотрения.

Обвинение попросило суд приговорить Навального к штрафу в размере 950 тысяч рублей, а также 3,5 годам колонии с учётом имеющихся у него судимостей в рамках слушаний по делу о клевете.