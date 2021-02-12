Навальный потребовал проверить подписи ветерана

https://static.news.ru/photo/f70c39c2-6d55-11eb-950a-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Политик Алексей Навальный в ходе заседания по делу о клевете потребовал провести почерковедческую экспертизу подписей ветерана Игната Артёменко. Это подразумевает новый перенос заседания.

Он заявил, что подписи пожилого человека в документах дела подделаны, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Я смотрел материалы дела. И увидел, что Артёменко в каждой бумаге расписывается по-разному. И в заявлении, которое сегодня принесла прокурор. Поэтому я требую почерковедческой экспертизы. <...> Предполагаю, что вы мне откажете, потому что в этом случае довольно легко обнаружится обман, — сказал он.

Оппозиционер попросил судью самостоятельно посмотреть на документы, чтобы увидеть, что они разные. Прокурор выступила против: по её мнению, это лишь предположения.

Я настаиваю, что дедушку использовали как куклу. За него подписывается следователь, подписывается внучок. Я требую проведения почерковедческой экспертизы, особенно с учётом того, что, как мы выяснили, в семье Артёменко есть традиция использования его для всяких штук (Навальный имеет в виду факт регистрации компании на ветерана. — NEWS.ru), — подчеркнул оппозиционер.

Судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения по этому ходатайству.

Сейчас идёт уже второе заседание по этому делу, оно длится около 10 часов. Слушания начались утром 12 февраля 2021 года. NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.

В начале июня 2020 года в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.

Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны, холуями (устаревшее название лакея) и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете.