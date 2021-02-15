Навальный попросил у судьи рецепт засолки огурцов

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Оппозиционный политик Алексей Навальный, которого обвиняют в клевете в сторону ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, обратился к судье с неожиданной просьбой. Подсудимый попросил поделиться рецептом засолки огурцов.

Оппозиционер поведал, что уже месяц в его камере нет соли. По его словам, он не раз пытался заказать себе этот продукт как самостоятельно, так и через супругу Юлию, однако товар всё время отсутствовал.

И вот позавчера у меня открывается окошечко и мне передают три килограмма соли. Вы не знаете рецепт, ваша честь, как засолить огурцы? — поинтересовался политик.

16 февраля началось третье заседание по обвинению Навального в клевете в отношении Артёменко. Ранее суд уже рассмотрел доказательства со стороны обвинения и допросил оппозиционера.

Навального обвинили в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко после высказываний в Сети о продажности пенсионера, принявшего участие в съёмках ролика в поддержку изменений в Конституцию РФ. Статья о клевете не подразумевает тюремного срока в качестве меры наказания.

Теперь же заседание перенесли на 20 февраля. Как писал NEWS.ru, в этот же день в Мосгорсуде будет рассматриваться апелляция Навального на замену условного срока на реальный по делу «Ив Роше».