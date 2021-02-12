Навальный попросил прокурора не облизывать пальцы и получил замечание

https://static.news.ru/photo/dc850b08-6d3a-11eb-bdf9-96000091f725_660.jpg Екатерина Фролова Фото: mos-gorsud.ru

Политик Алексей Навальный в ходе судебного заседания по делу о клевете попросил государственного обвинителя Екатерину Фролову не облизывать пальцы. За это он получил очередное замечание от судьи.

Прокурор регулярно подносит пальцы к губам при прочтении материалов дела, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Уважаемый прокурор, вы могли бы не облизывать пальцы? Я не могу на вас спокойно смотреть! — сказал Навальный.

Судья сразу же объявила замечание подсудимому, которых в общей сложности за время заседания у политика набралось больше десятка. Прокурор продолжила чтение материалов — она остановилась на перечислении решений судов по делам против Навального.

Ранее адвокат оппозиционера Алексея Навального заявила ходатайство об отводе судьи Веры Акимовой. По словам Ольги Михайловой, в судебном заседании выявились факты того, что судья находится под посторонним влиянием. Слушания начались утром 12 февраля 2021 года. NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.

В начале июня 2020 года в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.

Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны, холуями (устаревшее название лакея) и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете.