Навальный получил более десяти замечаний на заседании по делу о клевете

https://static.news.ru/photo/3e963eaa-6d1f-11eb-97e3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер и оппозиционер Алексей Навальный получил более десяти замечаний во время второго заседания по обвинению его в клевете, передаёт корреспондент NEWS.ru. В течение слушаний он неоднократно делал агрессивные высказывания в адрес судьи, а также свидетеля — внука потерпевшего.

В июне 2020 года Навальный в Twitter репостнул видео, в котором разные публичные люди призывали проголосовать за поправки в Конституцию. Участников ролика, среди которых был и ветеран Игнат Артёменко, он назвал «продажными холуями». СК усмотрел в этом состав преступления по статье о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК).

Проходящее в пятницу, 12 февраля, заседание в Бабушкинском суде Москвы — второе по этому делу. Во время выступления внука Игната Артёменко в качестве свидетеля Навальный назвал его «торговцем дедом», за что дважды получил замечание. Кроме того, обвиняемый излишне бурно отреагировал на тот факт, что потерпевший отказался лично участвовать в заседании, после чего судья Вера Акимова пригрозила удалить его из зала.

По отношению к судье Навальный также допустил ряд вольностей, в частности, пообещав «удалить из зала» её саму. Также ему сделали замечание за оскорбительные формулировки — он сказал, что поскольку не может «нащупывать саму судью», то постарается «нащупать», какой вопрос её устраивает.

Во время допроса свидетеля Акимова была вынуждена объявить перерыв, чтобы Навальный мог успокоиться. Однако после перерыва он первым делом спросил внука ветерана, комфортно ли ему «кататься на кабриолете».

Стоит отметить, что после нескольких замечаний судья имеет право удалить подсудимого из зала. Дальнейшие слушания могут идти в его отсутствие до его последнего слова.

Как писал NEWS.ru, мировой суд во время выездного заседания в Бабушкинском суде Москвы отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов оппозиционера Алексея Навального об отводе судьи Веры Акимовой. Слушания начались утром 12 февраля 2021 года.