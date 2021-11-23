Навальный подал новый иск к исправительной колонии во Владимирской области

Оппозиционер Алексей Навальный подал четвёртый иск к администрации исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области, где отбывает наказание. Как следует из материалов картотеки дел Петушинского районного суда, исковое заявление поступило в суд 18 ноября. Суть иска не уточняется.

Категория дела — прочие (об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц (не явл. госслужащими) органов, организаций, наделённых отдельными государственными или иными публичными полномочиями), — сообщается на сайте суда.

Это уже четвёртый иск оппозиционера к ИК-2. От двух Навальный отказался. Ещё один о постановке его на учёт как склонного к побегу суд отклонил. Позже Навального поставили на учёт как экстремиста и террориста.

Он также судился с администрацией покровской ИК-3, где он проходил лечение после голодовки, из-за запрета адвокатам приносить телефоны на встречи с ним. Суд иск отклонил.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль на намерен проверять условия содержания Навального в ИК № 2 под Покровом. Вопросы появились после фильма, в котором экс-заключённые этой колонии рассказывают об издевательствах над Навальным. Как отметил Песков, все инциденты, касающиеся тюрем и колоний, расследует Федеральная служба исполнения наказаний. По его словам, возможное плохое обращение с оппозиционером в месте ограничения свободы не имеет отношения к Кремлю.