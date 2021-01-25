Навальный почти ничего не знает об акциях в его поддержку

Акции в поддержку Навального прошли во многих городах России 23 января. Глава сети штабов политика утверждает, что на акции вышли 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, журналисты Reuters считают, что протестовать вышли 40 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах. Координатор проекта «Белый счётчик» Дмитрий Нестеров считает, что в митинге на Пушкинской площади участвовали 20 тысяч человек.
Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его самолёт в аэропорт Внуково приехали встречать активисты и журналисты, однако лайнер перенаправили в аэропорт Шереметьево. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Силовики не пустили с ним адвоката, так как она успела пересечь российскую границу, получив соответствующий штамп в паспорте. Во ФСИН пояснили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.
18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток. Адвокату сообщили о заседании прямо перед его началом. Проведение процесса в полицейском отделении суд объяснил необходимостью допустить журналистов к его освещению, однако в отделение попали сотрудники только некоторых изданий, писал NEWS.ru.